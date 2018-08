DAZN non funziona per molti utenti: Napoli-Milan inizia in nero

E' già iniziata Napoli - Milan, l'attesa partita della seconda giornata di Serie A che dovrebbe essere trasmessa su DAZN. Nonostante questo, il nuovo servizio sta dando qualche grattacapo ad alcuni utenti, che non stanno riuscendo a vedere la partita. Il problema è stato riscontrato anche da chi vi scrive.

In particolare, sembra che i dispositivi più colpiti siano le Smart TV, ma non siamo riusciti ad accedere anche da browser e dall'applicazione PS4. Insomma, si tratta di una problematica senza un motivo apparente, che al momento in cui scriviamo non ha ancora trovato soluzione, se non quella di guardare la partita da smartphone, dove il tutto funziona correttamente.

Come potete vedere dalla foto qui sotto, quando gli utenti provano ad accedere al proprio account, l'applicazione restituisce il seguente messaggio: "Qualcosa non ha funzionato. Riprova. Per maggiori informazioni sui problemi ricorrenti, visita my.dazn.com/help (Error code: 78-000-034)". Ebbene, cercando online il codice errore in questione, abbiamo trovato un tweet di DAZN HELP ITA che recita "Ciao Tifoso! Se sul tuo dispositivo riscontri l'errore 78-000-34 o 78-000-43 , ti invitiamo a riavviare l'app affinché il problema venga risolto".

Peccato che, anche provando a riavviare diverse volte, il problema non si sia risolto, come da noi riscontrato e lamentato da molti utenti proprio su Twitter. Insomma, il team di DAZN sembra essere a conoscenza del problema e siamo sicuri che il tutto si risolverà al più presto, ma ciò non toglie il fatto che molti utenti non abbiano potuto assistere all'inizio della partita.

Avete riscontrato anche voi questi problemi? Fatecelo sapere nei commenti!