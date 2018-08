DAZN: la nostra prova e il reportage video dalla presentazione italiana con Diletta Leotta

Luca Toni, Paolo Maldini, Gianluca Zambrotta, Andry Shevchenko, Pierluigi Pardo e Diletta Leotta tutti nello stesso posto. No, non è il paradiso degli appassionati di calcio, ma l'evento di presentazione italiana di DAZN, la nuova piattaforma che ha acquisito i diritti tv per la trasmissione di tre partite a settimana della Serie A.

Alla presentazione erano presenti quelli che sono ormai a tutti gli effetti i due volti della piattaforma: Diletta Leotta e Paolo Maldini, oltre ad una folta rappresentanza di campioni del passato come il Pallone D'Oro ex Milan Andry Shevchenko, ed i Campioni del Mondo con la nostra nazionale nel 2006 Luca Toni, Massimo Oddo e Gianluca Zambrotta. Tra gli invitati anche Filippo Magnini e Rossella Flamingo.

Un'offerta, quella di DAZN, che sarà gestita da nomi noti del panorama televisivo e calcistico italiano ed internazionale, a partire da Diletta Leotta per finire a Pierluigi Pardo e Massimo Callegari. Tra gli opinionisti troviamo invece leggende del calcio come Andriy Shevchenko e Luis Figo, insieme a Francesco Guidolin.

"DAZN potrà contare su una squadra eccezionale di talenti per raccontare al meglio la Serie A e tutto lo sport. Proporremo analisi, approfondimenti, passione e statistiche con uno stile fresco e innovativo" ha commentato Marco Foroni, Head of Sports di DAZN per l'Italia.

