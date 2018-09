DAZN: le novità in onda ad Ottobre tra Serie A, Liga, Ligue 1 ed UFC. C'è El Clasico!

DAZN ha annunciato il calendario degli eventi in programma per le prossime due settimane sulla piattaforma online, tra Serie A, Liga Spagnola, Ligue 1 ed altri sport come l'UFC e l'NHL. Vediamo insieme i prossimi appuntamenti.

Serie A

Per la Serie A, come ormai noto, è prevista la trasmissione di tre partite a settimana, a cui si aggiungono gli highlights di tutti i match e tutta la Serie B sia in diretta che on demand. Di seguito i prossimi incontri trasmessi:

Sabato 22/09: Sampdoria vs Inter;

Domenica 23/09: Torino vs Napoli;

Domenica 23/09: Chievo vs Udinese;

Mercoledì 26/09: Juventus ve Bologna;

Mercoledì 26/09: Roma vs Frosinone;

Giovedì: 27/09: Empoli vs Milan;

Sabato 29/09: Inter vs Cagliari;

Domenica 30/09: Bologna vs Udinese;

Domenica 30/09: Frosinone vs Genoa;

Domenica 07/10: Lazio vs Fiorentina;

Domenica 07/10: Genoa vs Parma.

La Liga & Ligue 1

Mercoledì 26/09: Siviglia vs Real Madrid;

Sabato 26/09: Real Madrid vs Atletico Madrid;

Domenica 07/10: Valencia vs Barcellona.

La partita di cartello però è senza dubbio El Clasico tra Barcellona e Real Madrid, in programma il 28 Ottobre al Camp Nou.

Per quanto riguarda gli altri sport ogni domenica alle 19:00 è in programma NFL Redzone, con il touchdown e le giocate più spettacolari di tutte le partite in diretta.

Sabato 22 Settembre è in programma il grande boxe, con l'incontro tra Joshua e Povetkin, mentre sempre tornando.

Domenica 30 Settembre invece andrà in scena la partita di MLB tra New York Yankees e Boston Red Sox. Sempre la stessa giornata troviamo in programmazione anche il World Grand Prix Darts della PDC.

Il 7 Ottobre torna l'UFC, con UFC 229. Due gli incontri di cartello: Khabib vs McGregor e Ferguson vs Pettis.

Il 20 Ottobre torna di nuovo il boxe, con Saunders contro Andrade.