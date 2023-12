DAZN, nuova offerta di Natale: piano Standard scontato per sei mesi

Solo qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo parlato dell’offerta di Natale targata DAZN che è scaduta lo scorso 17 Dicembre 2023. La piattaforma di streaming, che trasmette la Serie A in Italia, ha lanciato una nuova promozione che fino al 26 Dicembre 2023 permette di accedere al piano Standard per sei mesi.

Come si legge direttamente nella pagina dedicata di DAZN, fino al 26 Dicembre 2023 è possibile ottenere l’abbonamento a DAZN a 23,99 Euro al mese per i primi sei mesi, dopo di che passa a 30,99 Euro al mese.

DAZN evidenzia che l’offerta è limitata solo agli account attivati o riattivati con il piano di abbonamento DAZN Standard tramite il pulsante “Attiva l’offerta” presente direttamente nella pagina dedicata.

La piattaforma sottolinea anche come al termine dei sei mesi l’abbonamento si rinnova a 30,99 Euro al mese per i successivi sei mesi. L’offerta è accessibile esclusivamente ai clienti che effettuano il pagamento tramite carta di credito, carta di debito o PayPal. Non è possibile godere della promozione tramite l’applicazione di DAZN per smart tv, tablet e smartphone.

Per tutte le informazioni sulle differenze tra DAZN Standard e DAZN Plus vi rimandiamo direttamente al nostro approfondimento dedicato che abbiamo pubblicato qualche settimana fa su queste pagine.