DAZN, offerta speciale per la Festa del Papà: 50% di sconto per tre mesi

Con l’approssimarsi della Festa del Papà, in programma il 18 Marzo 2022, DAZN ha deciso di lanciare un’interessante promozione che permette di godere del 50% di sconto per tre mesi.

La piattaforma ha informato i vecchi utenti tramite una mail in cui si legge che riattivando DAZN entro il 21 Marzo 2022, è possibile godere di uno sconto del 50% sull’abbonamento per i primi tre mesi. Ci vuol dire che le prime tre mensilità avranno un prezzo di 14,99 Euro al mese al posto di 29,99 Euro.

Nelle condizioni leggiamo che l’attivazione può essere effettuata esclusivamente attraverso questa pagina e non tramite applicazione. DAZN specifica anche che “al termine del periodo al prezzo speciale scontato il tuo abbonamento si rinnova automaticamente al costo di 29,99€ al mese salvo disdetta. È possibile mettere in pausa l’abbonamento, ma il periodo promozionale non verrà prolungato. Assicurati che il tuo metodo di pagamento rimanga valido e aggiornato per tutto il periodo al prezzo speciale scontato per evitare il blocco dell’abbonamento e la perdita della promozione”. Agli utenti viene ovviamente data la possibilità di disdire quando si desidera, senza la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

Secondo le ultime indiscrezioni, dalla prossima stagione DAZN potrebbe cambiare gli abbonamenti per frenare la doppia utenza e condivisione.