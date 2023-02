DAZN, offerta speciale a San Valentino: prezzo scontato per un anno

Poco dopo l’annuncio dell’arrivo dell’NFL in DAZN, la piattaforma di streaming che trasmette la Serie A ha tolto il velo da un'interessante offerta di San Valentino, che permette di ottenere un anno di sport a prezzo scontato.

Attivando il piano DAZN Standard con sottoscrizione annuale fino al 14 Febbraio 2023, è possibile portare a casa l’abbonamento a 20,99 Euro al mese al posto di 29,99 Euro. La promozione è attiva esclusivamente sulle attivazioni e riattivazioni effettuate da oggi 9 Febbraio al 14 Febbraio 2023.

Come si legge nella pagina dedicata sul sito di DAZN, dove si può procedere al riscatto dell’offerta cliccando sul pulsante “Attiva Ora”, in caso di recesso nei primi 12 mesi saranno dovuti gli sconti fruiti mentre al decorrere dal dodicesimo mese l’abbonamento si rinnova automaticamente alle condizioni economiche vigenti salvo disdette da parte degli utenti.

“Promozione accessibile solo ai clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal e solo per l’attivazione o riattivazione di DAZN STANDARD con abbonamento annuale. Non è possibile mettere in pausa l’abbonamento annuale. Assicurati che il tuo metodo di pagamento rimanga valido e aggiornato per tutto il periodo al prezzo speciale scontato per evitare il blocco dell’abbonamento e la perdita della promozione” si legge nelle condizioni.