DAZN, nuova offerta sull'abbonamento Standard fino al 2 Ottobre per sei mesi

In queste ore DAZN sta informando gli ex utenti che fino al 2 Ottobre 2022 è possibile godere di un interessante sconto sul piano di abbonamento DAZN Standard che permette di risparmiare un’ottima somma per sei mesi.

Nella fattispecie, attivando l’abbonamento DAZN Standard (qui trovate la differenza tra DAZN Standard e Plus) entro il 2 Ottobre il costo mensile passa a 24,99 Euro al mese per sei mesi al posto di 29,99 Euro.

DAZN evidenzia che “al termine dei 6 mesi al prezzo scontato in promozione il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente come piano DAZN STANDARD ma al costo di 29,99€ al mese salvo disdetta”.

L’offerta è valida da oggi 26 settembre 2022 fino al 2 Ottobre, utilizzando una carta di credito o debito o PayPal come metodo di pagamento.

Nella mail, viene sottolineato che “l’offerta speciale si applica al solo piano di abbonamento DAZN STANDARD. Qualora volessi attivare, subito o successivamente alla tua sottoscrizione, il piano di abbonamento DAZN PLUS ti verrà addebitato il prezzo in vigore, attualmente 39,99€/mese”.

Chiaramente, non vi è alcun vincolo e si può disdire quando si desidera, senza alcun costo aggiuntivo.

Coloro che hanno diritto all’offerta e che rispettano i requisiti della promozione, potranno attivarla cliccando sul pulsante “attivati subito” presente direttamente nella mail.