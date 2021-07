Al via l'era DAZN: da oggi attiva l'offerta per ottenere uno sconto per 14 mesi

Prende ufficialmente oggi il via l'era DAZN, la piattaforma di streaming che per le prossime tre stagioni trasmetterà tutta la Serie A con 380 partite a stagione. Da oggi 1 Luglio, inoltre, è anche possibile godere dell'offerta che fino al 28/7 permetterà di ottenere uno sconto sul canone mensile.

Attivando l'abbonamento fino al 28 Luglio 2021, infatti, si otterrà una riduzione dell'abbonamento di 10 Euro rispetto al prezzo di listino. Ciò vuol dire che per i primi 14 mesi si pagherà 19,99 Euro al mese anzichè 29,99 Euro, con possibilità di effettuare la disdetta quando si preferisce in quanto trattandosi di una piattaforma di streaming in stile Netflix, dà la massima flessibilità sugli abbonamenti.

Coloro che avevano un abbonamento già attivo, invece, otterranno due mesi di visione gratuita e poi pagheranno 19,99 Euro al mese per un anno.

Per tutte le informazioni sui metodi di pagamento accettati da DAZN, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato: non è possibile effettuare il pagamento per un anno, come avvenuto fino alla scorsa stagione, però, tanto meno è possibile richiedere l'addebito del canone direttamente sul proprio IBAN.

Nella giornata di ieri, nel frattempo DAZN e YouTube hanno siglato uno storico accordo per la Champions League Femminile, che sarà trasmessa gratuitamente.