DAZN, al via da oggi i rimborsi per i clienti: le istruzioni su come riscattarli

Scattano da oggi, 23 Agosto 2022, i rimborsi per gli utenti DAZN colpiti dai disservizi della prima giornata di campionato di Serie A 2022/23, che avevano provocato le ire degli abbonati e della stessa Lega Calcio.

La piattaforma OTT dalla giornata di oggi, come previsto dalla delibera di AGCOM, riconoscerà ai propri utenti un indennizzo pari al 25% del canone mensile, il cui importo varierà a seconda dell’abbonamento pagato. Vista la straordinarietà dell’evento, si aggiungerà un ulteriore 25% che quindi permetterà agli iscritti paganti di ottenere un risarcimento pari al 50% del prezzo dell’abbonamento mensile.

A seguito dell’incontro tenuto tra Governo e DAZN, è stato stabilito che il rimborso sarà automatico e gli utenti non dovranno presentare alcun tipo di documentazione o richiesta. DAZN provvederà ad accreditare l'importo secondo le modalità di pagamento scelte dagli utenti al momento della sottoscrizione dell'abbonamento, oppure tramite il rilascio di un voucher per coloro che si sono affidati alle carte prepagata. DAZN spiegato che la procedura di rimborso sarà completata nell'arco di due settimane, motivo per cui gli accrediti non avverranno tutti in giornata.

Nonostante ciò, però, il Codacons non si è detto soddisfatto con DAZN ed ha richiesto il rimborso completo, pari all’intera mensilità pagata dagli utenti.