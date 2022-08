DAZN, ottimi numeri terza giornata Serie A: sintonizzati quasi 6 milioni di spettatori

La crisi di DAZN che ha portato al risarcimento del 50% del prezzo mensile per gli iscritti sembra essere ormai parte del passato dato che nella terza giornata di Serie A la piattaforma di streaming ha registrato numeri record di spettatori complessivi sintonizzati per la massima competizione calcistica del Belpaese.

Le rilevazioni di Auditel per l’ultimo turno di campionato 2022-23 parlano chiaro: sono circa 5,8 milioni (per l’esattezza 5.774.515) gli spettatori che si sono sintonizzati durante tra venerdì 27 e domenica 29 agosto per i match e le quattro puntate di Zona Gol, mentre 4,8 milioni di spettatori hanno assistito esclusivamente alle dieci partite. Questi numeri escludono solamente gli spettatori tramite app per Apple TV, TV Panasonic e TV nelle seconde case.

Rispetto all’anno scorso i numeri sono migliorati: nelle stesse date si è tenuta la seconda giornata del campionato 2021-2022, durante la quale si sono sintonizzati 4,7 milioni di spettatori. Rispetto alla terza giornata, invece, i dati sono leggermente inferiori in quanto si parla di 5,9 milioni.

I tre match protagonisti sono stati Juventus-Roma (1.460.315 di spettatori, ergo il record stagionale), Lazio-Inter con quasi 1,4 milioni e Fiorentina-Napoli a quota 1 milione. Al contrario, l’appuntamento meno seguito è stato Cremonese-Torino con 24.515 viewers.

In tutto ciò, vi rimandiamo al nostro speciale sulla qualità dell’offerta DAZN.