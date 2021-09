DAZN, si parla di piano b in caso di altri problemi: Serie A tutta su digitale terrestre?

Non basterà il mese gratis offerto da DAZN a risolvere i problemi che durante le prime cinque giornate di Serie A hanno attanagliato la piattaforma di Perform. L'ennesimo blackout registrato durante il turno infrasettimanale ha aperto nuovamente il fronte di discussione intorno alla qualità del servizio.

A pochi giorni dalla risoluzione della Camera su DAZN, che ha impegnato il Governo ad adottare tutte le iniziative possibili affinchè garantisca un'esperienza di visione senza problemi, si parla già di possibili piani B.

Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, infatti, qualora le problematiche dovessero continuare anche durante le prossime giornate di campionato (domani pomeriggio c'è il big match tra Lazio e Roma, che rappresenta l'ennesimo banco di prova per DAZN), non è da escludere che la società britannica venga costretta a trasmettere la Serie A anche su digitale terrestre, attraverso i canali presenti sulle frequenze che ha acquistato dal gruppo Cairo e che attualmente sono delle opzioni di backup accessibili solo da coloro che vivono in zone dove non è disponibile alcuna connessione ad internet.

Per DAZN una costrizione di questo tipo rappresenterebbe una dura sconfitta, in quanto la costringerebbe a mettere da parte l'obiettivo di trasmettere il nostro campionato solo in streaming. Allo stato attuale però non è stata presa ancora alcuna decisione e bisognerà monitorare attentamente quanto accadrà le prossime settimane.