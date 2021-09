DAZN, il Parlamento: 'garantisca una migliore qualità del servizio senza interruzioni'

La richiesta di sub licenza DAZN a Sky non è arrivata, in quanto una decisione di questo tipo deve essere presa dal Ministro dello Sviluppo Economico, ma il Parlamento si muove e mette in guardia la piattaforma di Perform, dopo i problemi con lo streaming della Serie A registrati nelle ultime settimane.

Con una risoluzione approvata dalla IX Commissione della Camera, è stato impegnato il Governo ad adottare tutte le iniziative, anche di natura normativa, per fare in modo che DAZN rispetto gli obblighi di trasparenza e qualità del servizio.

Nella risoluzione si legge che l'Esecutivo può scendere in campo per adottare tutte le iniziative utili affinchè "Dazn e gli altri operatori che offrono servizi analoghi garantiscano agli utenti piena tutela in materia di trasparenza, informazione, indennizzi, reclami e assistenza tecnica, valutando l’opportunità di un adeguamento dei poteri di controllo e sanzionatori conferiti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni". Oggetto del documento anche la rilevazione degli ascolti dei diversi match di Serie A, che negli ultimi giorni sono stati al centro di un dibattito. Il testo impegna l Governo a far si che "le rilevazioni degli indici di ascolto effettuate da Dazn e da tutti gli altri operatori analoghi si conformino a criteri di trasparenza, verificabilità, indipendenza, terzietà e certificazione", ma viene anche valutata la possibilità di rafforzare i poteri all'Agcom per mettersi in linea con le innovazioni tecnologiche.

Come abbiamo avuto modo di raccontare, infatti, la stagione della Serie A appena iniziata è a tutti gli effetti storica dal momento che DAZN ha acquisito i diritti TV per tutte le partite.

E proprio in merito ai problemi lamentati dagli utenti nelle ultime settimane, nella risoluzione si legge che "essendo il campionato di calcio di serie A un tema di generale e diffuso interesse collettivo, occorre garantire uno standard di qualità della trasmissione delle immagini adeguato, così come l'assenza di interruzioni del servizio: elementi senz'altro essenziali per la regolare e soddisfacente visione di una partita di calcio".