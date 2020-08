DAZN si prende la Champions League in Germania: presagio di cosa accadrà in Italia?

Rivoluzione in Germania per i diritti tv sportivi. DAZN è infatti a tutti gli effetti diventata la nuova casa del calcio nella nazione nordeuropea, dopo che si è assicurato i diritti per la trasmissione esclusiva della UEFA Champions League perle prossime tre stagioni.

La piattaforma di streaming che da qualche anno è disponibile anche in Italia, infatti, trasmetterà 121 delle 138 partite della massima competizione europea per club, dai preliminari alla finalissima.

Come riferito nel comunicato stampa diffuso, tutte le partite ad eccezione di una a settimana saranno trasmesse in diretta ed in esclusiva, mentre chiaramente la finale verrà trasmessa anche sulla televisione pubblica. DAZN sfrutterà questa occasione per testare un nuovo formato battezzato "conferenza" che permetterà agli spettatori di vedere le azioni live delle principali partite.

In Germania DAZN si è anche assicurata la trasmissione di 106 partite di Bundesliga. Attraverso questa acquisizione la piattaforma ha mostrato le proprie intenzioni di puntare anche sul calcio internazionale, oltre che su quello nazionale. Secondo molti questo potrebbe essere un chiaro presagio di ciò che accadrà in Italia in fase di assegnazione dei diritti TV per il prossimo triennio.

De Laurentiis sta spingendo per l'abbonamento unico per la Serie A, ma non è escluso che DAZN entri in gioco anche per la Champions che attualmente viene trasmessa in esclusiva da Sky, sebbene Canale 5 trasmetterà anche in chiaro alcune partite.