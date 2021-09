DAZN si prepara a Napoli-Juve e Milan-Lazio: potenziata la rete, niente cali di qualità

E' il primo weekend della verità per DAZN. In occasione del ritorno della Serie A TIM, la piattaforma di streaming di Perform ha annunciato di un potenziamento della rete per fare fronte ai picchi di traffico che inevitabilmente si verificheranno in occasione di Napoli-Juve e Milan-Lazio.

Come osservato da Repubblica, durante la pausa delle nazionali DAZN ha completato il potenziamento della rete dei DAZN Edge, i server di supporto installati in occasione dei principali ripetitori di segnale telco. Complessivamente sul territorio nazionale sono 12 per TIM ed 8 per Vodafone, Fastweb e Wind, ed altri (comunque pochi) per la restante parte degli operatori.

DAZN, riferisce il quotidiano, avrebbe anche seguito le indicazioni arrivate dall'Agcom: scongiurata la riduzione del bitrate e della qualità di trasmissione, a differenza di quanto fatto durante la prima giornata di campionato su richiesta delle telco. L'obiettivo è garantire un'esperienza di visione senza grossi problemi e cali di qualità per i milioni di tifosi che questo pomeriggio si collegheranno per seguire il big match dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

La sensazione diffusa è che la terza giornata di Serie A rappresenti davvero il primo test di maturità per DAZN. Le risposte arriveranno già dopo le 18 di oggi.