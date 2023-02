DAZN prepara l'opzione pay per view: in arrivo un nuovo servizio anche in Italia?

Nel corso della stessa intervista dove ha parlato dei problemi iniziali di DAZN in Italia, l’amministratore delegato della piattaforma Shay Segev ha anche parlato del possibile lancio di un servizio freemium che permetterà agli utenti di acquistare contenuti in modalità PPV.

“Nel vecchio mondo c’è un conflitto di interessi tra lo sport e le emittenti” ha affermato Segev. “Non vogliamo concorrenza e vogliamo pagare il meno possibile. Il nuovo mondo è un accordo di partnership, un accordo di compartecipazione alle entrate. I club e i campionati si aspettano di raggiungere un livello abbastanza alto e garantito, quindi possiamo entrare e garantire un certo livello di entrate e stiamo anche cercando un rialzo e ci concentreremo su questo” è la visione del CEO.

Mai prima d’ora si era parlato su DAZN di un’opzione di questo tipo, e non è chiaro se la piattaforma abbia intenzione di lanciarla anche nel nostro paese o meno. Come osservato dai colleghi di Calcio e Finanza, di recente DAZN ha siglato un accordo con Onefootball per la Germania ed Austria che permetterà di offrire l’accesso pay per view ad una singola partita per tutte le competizioni a 3,49 o 4,99 Euro a gara.

Da tempo gli utenti italiani chiedono un sistema di questo tipo, ma non sono emerse indicazioni.