DAZN prepara la rimodulazione: prezzi più alti per la doppia utenza, ma maggiore scelta

A pochi giorni dall’avvertimento di DAZN sulla condivisione delle password, l'edizione odierna de Il Sole 24 Ore fa il punto sulle misure che intende mettere in campo la piattaforma di streaming della Serie A dalla prossima stagione, al fine di limitare un trend che secondo molti avrebbe provocato ingenti perdite: l'account sharing.

Secondo quanto riportato dal quotidiano di Confindustria, DAZN manterrà la doppia visione nell’abbonamento, ma in linea con quanto fatto da Netflix bisognerà scegliere un tipo diverso di sottoscrizione con prezzo mensile più alto rispetto agli attuali 29,99 Euro.

DAZN avrebbe già predisposto i nuovi abbonamenti in arrivo dalla prossima stagione, e li avrebbe già comunicati a TIM. Nello specifico, la rimodulazione dei prezzi terrà conto di vari aspetti: numero di dispositivi registrati, stream contemporanei e qualità delle immagini. Insomma, l’obiettivo è proporre abbonamenti con più scelta possibile ed in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

Non è chiaro quanti livelli di abbonamento saranno disponibili, ma dei possibili nuovi abbonamenti a DAZN in arrivo dalla stagione 22/23 si era parlato già in passato ed a questo punto non resta che attendere le conferme ufficiali, che però dovrebbero arrivare solo a stagione ultimata o per lo meno durante la prossima estate.