DAZN presenta il nuovo centro italiano ed un nuovo player: addio problemi?

Nella giornata di ieri, DAZN ha presentato a Cologno il nuovo Network Operation Center, il nuovo centro tecnologico che permetterà alla piattaforma di monitorare al meglio lo stato di qualità del servizio.

Presente all’evento il CEO Stefano Azzi, il quale ha osservato che “l’Italia per noi è un mercato fondamentale: siamo arrivati per restare e vogliamo continuare a investire in contenuti, tecnologie e infrastrutture che permettano di fornire al nostro pubblico un’esperienza di visione sempre migliore”.

Nel NOC lavoreranno dieci persone, ma il numero crescerà in futuro ed i dipendenti si occuperanno di supervisionare i carichi dei server e mettere una pezza in caso di problemi. Azzi ha osservato che “nel rispetto degli impegni presi con il Governo, la nuova unità di monitoraggio italiana è entrata in funzione per garantire un ancora più efficace presidio delle infrastrutture tecnologiche per la distribuzione dei contenuti in live streaming”

Come riportato da TVDigitalDivide, però, nel corso dell’evento DAZN ha presentato anche alcune novità di ticketing e microtransazioni dell’app, ma ha parlato anche di un abbonamento freemium che potrebbe arrivare come alternativa alla sottoscrizione mensile e permetterà di accedere in maniera gratuita ad alcuni abbonati.

DAZN ha anche presentato la funzionalità Watch Party che abbiamo visto all’opera n altre piattaforme e che permetterà di condividere visione e commenti per un determinato evento sportivo.

La novità più importante è però senza dubbio rappresentata dal lancio di un nuovo player fatto in casa che ha permesso all’OTT di ottenere una “riduzione del rebuffering del 41% rispetto al campionato di Serie A del 2021-2022 e la riduzione del tempo di avvio dei video del 30%”, insieme ad un incremento dei server nazionali che hanno raggiunto le 60 unità.

Gli annunci arrivano a qualche giorno di distanza dal rinnovo degli impegni di DAZN per i diritti tv della Serie A.