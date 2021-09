DAZN, il presidente della Lega Serie A: 'diamo tempo di correggere gli errori'

Il Presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato in occasione della prima puntata della nuova stagione de "La Politica nel Pallone" su Rai GR Parlamento. Nel corso della chiacchierata con Emilio Mancuso ha discusso di vari temi, tra cui quello relativo ai problemi di DAZN che si sono verificati anche durante il finale di Napoli-Juve.

Dal Pino non ha condannato la piattaforma di Perform, ed ha invitato tutti alla calma.

"Siamo all’inizio e bisogna dare tempo a Dazn affinchè corregga, insieme ai propri partner, gli errori che ci sono stati" ha affermato Dal Pino, il quale ha voluto sottolineare che "noi ci aspettiamo un prodotto e una distribuzione di prima qualità: questo è molto chiaro anche a DAZN e sono convinto che le sbavature della prima fase possano essere corrette. Noi ce lo aspettiamo".

Proprio in occasione di Napoli-Juve e Milan-Lazio, DAZN ha annunciato un potenziamento della rete dei DAZN Edge, ovvero i server di supporto installati nei pressi dei principali ripetitori di segnale degli operatori telefonico. Secondo quanto riferito da Repubblica, sul territorio nazionale ne sarebbero presenti 12 per la rete TIM, 8 per Vodafone, Fastweb e Wind ed un numero minore per le altre telco. Durante la diretta di Napoli-Juve non sono stati lamentati grossi problemi, ma sul finale ed in corrispondenza del gol decisivo di Koulibaly il segnale è saltato a molti.