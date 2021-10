DAZN, il presidente della Serie A dopo i problemi: 'inaccettabili, DAZN responsabile'

Dopo le dichiarazioni del CEO di TIM sui problemi di DAZN, nella giornata di ieri sono arrivate le parole della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, che parlando a Radio Rai non ha nascosto il proprio malcontento dopo quanto avvenuto nelle passate settimane con la media company.

Dal Pino ha spiegato che "le nostre strutture avevano fatto ogni verifica sulla possibilità di avere il nostro campionato solo sulla rete, sulla banda larga. Le condizioni c’erano e ci sono. Dazn è responsabile di tutto questo". Successivamente, il presidente di Lega ha definito "inaccettabile" quanto accaduto, sebbene abbia confidato che col tempo "qualcosa di meglio si è visto".

Parole importanti ed allo stesso tempo pesanti, che sicuramente saranno al centro dell'assemblea di Lega in programma quest'oggi.

Sul tavolo però c'è anche la questione audience, dopo le perplessità espresse da parte degli inserzionisti, oltre che la lettera di Sky alla Lega Serie A in cui ha chiesto la vendita di un pacchetto per la trasmissione degli highlights ed ha anche paventato l'ipotesi di una sub licenza proprio per evitare problemi come quelli in cui è incappato DAZN.

L'ultima giornata di campionato, comunque, sembra essere filata via senza troppi problemi ma il prossimo weekend c'è in programma Inter-Juventus. E' in arrivo un altro esame per DAZN.