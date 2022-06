DAZN, ecco i prezzi per la Serie A 2022/2023: limiti per la condivisione degli abbonamenti

A poche ore dalla pubblicazione del rapporto secondo cui DAZN starebbe studiando i nuovi abbonamenti, è arrivata la notizia con il nuovo listino prezzi della piattaforma di streaming per la stagione 2022/2023.

Nella fattispecie, sono previsti due diversi livelli:

Il profilo Standard avrà un costo di 29,99 Euro al mese e garantirà la registrazione di 2 dispositivi e la visione simultanea solo sulla stessa rete;

avrà un costo di 29,99 Euro al mese e garantirà la registrazione di 2 dispositivi e la visione simultanea solo sulla stessa rete; Il profilo Plus costerà 39,99 Euro e permetterà di registrare fino a 6 dispositivi con 2 visioni in contemporanea senza limiti.

Novità in arrivo anche per la condivisione degli abbonamenti: come annunciato, infatti, gli abbonati DAZN al profilo Standard potranno continuare a vedere un determinato evento sportivo su due diversi dispositivi in contemporanea, ma a patto di trovarsi sotto la stessa rete domestica. Addio insomma al password sharing con amici e componenti del nucleo familiare che non si trovano a casa, a meno che non decidiate di sottoscrivere il piano da 39,99 Euro.

Insomma, l’attesa misura di DAZN per contrastare la condivisione degli abbonamenti è arrivata ed è destinata a far discutere. In attesa di capire cosa accadrà con Sky ed Amazon, che a quanto pare sarebbero interessate a rilevare i diritti della Serie A dopo la rinuncia da parte di TIM dell’esclusività, dovrebbero essere queste le opzioni a disposizione degli utenti.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere attraverso la sezione commenti. Siamo sicuri che farà discutere il nuovo approccio per la condivisione, sebbene sia ormai diventata una prassi da parte delle piattaforme.



Aggiornata 14:39 - Dopo aver ricevuto la mail di DAZN, abbiamo aggiornato la notizia con ulteriori dettagli.