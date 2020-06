DAZN a prezzo scontato per il Summer Black Friday: l'offerta disponibile solo da Unieuro

Il Black Friday estivo di Unieuro porta un'interessante sconto per gli appassionati di sport. Da oggi, venerdì 26 Giugno 2020, nei punti vendita Unieuro sarà possibile acquistare un abbonamento DAZN a prezzo ridotto.

Fino a mercoledì 8 Luglio, ovvero il giorno della scadenza del Bastard Black Friday della catena di distribuzione, in tutti i punti vendita le card prepagate da sei mesi di DAZN saranno disponibile a 39,99 Euro al posto di 59,99 Euro, il che rappresenta una promozione molto interessante soprattutto per gli appassionati di sport che intendono godersi la ripresa della stagione di Serie A e tutte le altre competizioni che, a causa del Coronavirus, sono state spostate in estate.

Per l'attivazione delle carte prepagate possono essere riscattati attraverso la pagina dedicata, dov'è richiesto l'inserimento del codice riportato dietro la carta o sullo scontrino. Ovviamente l'offerta non ha alcun tipo di limite e possono goderne sia i già clienti che coloro che non hanno ancora un account DAZN e che per ovvie ragioni dovranno crearlo.



Come sempre, vi invitiamo a restare collegati su queste pagine per scoprire tutte le offerte più interessanti offerte da Unieuro e gli altri store online in occasione di questo venerdì nero dello shopping inedito, in versione estiva.