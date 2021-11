DAZN, prime conferme sullo stop alla condivisione: rimossi i riferimenti dal sito

Dopo i rumor sullo stop alla condivisione dell'abbonamento DAZN di cui abbiamo parlato questa mattina su queste pagine, riportando le indiscrezioni pubblicate da Il Sole 24 Ore, arrivano le prime conferme "ufficiali". Come notato dai colleghi de Calcio e Finanza, dal sito web della media company sono stati rimossi i riferimenti allo sharing.

Nella fattispecie, non è più presente il claim "DAZN si sdoppia con un solo abbonamento", in cui la piattaforma che trasmette tutta la Serie A indicava la possibilità di ottenere con un solo account due visioni contemporanee, senza limiti di distanza. I rumor infatti parlano di un blocco per coloro che non vivono nella stessa abitazione.

"Con un’unica sottoscrizione, inoltre, Dazn praticamente si sdoppia: potrai guardare due contenuti – uguali o differenti – allo stesso momento e su due dispositivi diversi" si leggeva sul sito, in un paragrafo che ora è stato rimosso e che sa tanto di conferma.

Collegandosi alla homepage si può leggere solo l'informazione sull'offerta: "l'abbonamento a DAZN è al prezzo di 29,99 Euro al mese" si legge, con tanto di lista dei contenuti che possono essere visti dagli abbonati.

Secondo i rumor, la novità dovrebbe entrare in vigore a metà dicembre, ma DAZN darà agli utenti la possibilità di recedere gratuitamente. Il 20 Novembre inoltre arriverà anche il Full HD su DAZN.