DAZN, problemi audio durante Verona-Lazio: utenti furiosi sui social

Nell'ennesimo weekend di fuoco di DAZN, impegnata sul doppio fronte Inter-Juventus e Roma-Napoli, ad inciampare è la sfida tra Verona e Lazio, vinta per 4-1 dai padroni di casa con poker di Simeone.

Come osservato da ADNKronos e da varie segnalazioni degli utenti, all'inizio del secondo tempo è stato praticamente impossibile ascoltare l'audio del match, ma successivamente è saltato anche il commento tecnico della gara.

DAZN ha immediatamente voluto tranquillizzare tutti ed ha fatto comparire una scritta in sovrimpressione in cui si leggeva che "ci scusiamo per il problema tecnico, stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare il servizio".

Il problema è stato risolto al 54esimo della partita, quando il comparto audio del match è tornato nei ranghi classici.

L'agenzia di stampa, citando alcune fonti vicine all'azienda, riferisce che si "si è trattato di un problema di scheda audio fornita da un partner esterno". Gli utenti però non hanno nascosto il loro malcontento per quanto avvenuto e tramite Twitter hanno mostrato tutta la loro frustrazione.

Nel frattempo però almeno dai due big match di giornata non sono emerse problematiche di alcun tipo e la diretta streaming sembra essere filata abbastanza liscia. Anche consultando le pagine DownDetector e Twitter, infatti, non si leggono grossi problemi.

La scorsa settimana si è anche parlato della possibilità che la Lega obblighi DAZN a trasmettere la Serie A su digitale terrestre, ma non arrivano indicazioni di alcun tipo.