DAZN: problemi durante il Derby di Milano, Codacons scrive ad Agcom

Problemi per DAZN durante il Derby di Milano di sabato 3 Settembre 2022. A quanto pare alcuni abbonati alla piattaforma di streaming hanno lamentato disservizi di vario tipo con la visione delle immagini, segnalandoli al Codacons.

L’associazione dei consumatori ha infatti spiegato di aver ricevuto varie segnalazioni di utenti che hanno lamentato immagini a scatto ed in ritardo e blocchi durante il big match vinto dal Milan per 3-2 ai danni dell’Inter di Simone Inzaghi.

Sul piede di guerra il Codacons, che ha annunciato di aver scritto ad Agcom: “immagini a scatti, a volte in ritardo, e visione che in alcuni casi si è bloccata del tutto rendendo difficoltoso per i tifosi seguire la partita. Ennesimo disservizio da parte di DAZN che ci porta oggi ad inviare una segnalazione all’Agcom affinché accerti se la società abbia effettivamente superato le criticità tecniche riscontrate all’inizio del campionato”. Da DAZN non sono arrivati commenti.

Solo qualche giorno fa DAZN aveva iniziato ad inviare i rimborsi agli utenti dopo i disservizi di inizio campionato, ma la stessa associazione dei consumatori non si era detta soddisfatta per quanto fatto dai gestori ed aveva esortato le autorità preposte ad intervenire e garantire agli utenti un’esperienza di visione in linea con i nuovi prezzi.