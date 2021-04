DAZN, problemi per Inter - Cagliari: la partita non si vede, utenti infuriati

Problemi per DAZN oggi 11 Aprile 2021. Sono tantissimi infatti gli utenti che attraverso Facebook e Twitter stanno lamentando disservizi con la visione dell'anticipo della domenica con protagonista la capolista Inter ed il Cagliari. Quando mancano 15 minuti alla fine del primo tempo, infatti, in molti non riescono a seguire la partita.

DAZN, attraverso i propri account social ha riconosciuto i problemi ed ha reso noto che "sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo", ma nonostante il messaggio distensivo i tifosi stanno manifestando tutto il loro disappunto.

I problemi hanno suscitato ancora più perplessità tra gli utenti, soprattutto se si tiene conto che dal prossimo anno la Serie A sarà trasmessa tutta su DAZN. In molti continuano a ritenere che le infrastrutture della piattaforma di streaming non siano in grado reggere l'elevato traffico per 380 partite a stagione, ma DAZN ha già promesso investimenti e miglioramenti alla gestione del traffico.



Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, DAZN sarebbe pronta a rinnovare anche i diritti tv della Serie B per puntare su un pacchetto comprensivo di tutto il calcio italiano. I rumor parlano di un abbonamento mensile da 29,99 Euro al mese, ma i dettagli del caso saranno noti solo in estate.