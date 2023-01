DAZN, problemi durante Inter-Napoli: scatta la protesta degli utenti sui social

È tornato il campionato, e sono subito tornati i problemi con DAZN. Ad essere interessata dai blocchi è stato il big match delle 20:45, che ha visto l’Inter prevalere sul Napoli di Luciano Spalletti con un goal di Dzeko.

Come riportato dai colleghi di TuttoMercatoWeb, soprattutto nei primi minuti dello scontro diretto sono stati tanti gli utenti abbonati a DAZN che hanno segnalato blocchi ed interruzioni. Su Twitter è subito montata la protesta, con tanto di fotografie che mostravano il messaggio d’errore 11-012-012, in cui DAZN si scusava dell’interruzione: “c’è un problema temporaneo con lo streaming di questo video. Prova a riavviare l’app o ad aggiornare la pagina del browser. Per maggiori informazioni vai alla sezione guida” si leggeva nel messaggio.

Al coro di proteste si è aggiunto anche il tweet dell’ex calciatore Aldo Serena, il quale ha rivolto un appello direttamente alla piattaforma: “Cari dirigenti di Dazn mi volete fare vedere Inter-Napoli, avete anche aumentato i prezzi senza aumentare la capacità di ricezione degli abbonati. Aspettavo la serie A. Di Cremonese-Juventus ho visto solo gli ultimi 20 minuti ed ora sono qui che vedo la foto di Dzeko fissa”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Riccardo Cucchi, il telecronista di Radio Rai, che ha ricevuto un altro messaggio d’errore.

Il riferimento è all’aumento dei prezzi di DAZN annunciato qualche giorno fa e che ha riguardato i nuovi abbonati.