DAZN sui problemi di Napoli-Juve: 'picco di accessi, disservizi risolti in due minuti'

Come abbiamo avuto modo di raccontare, il finale di Napoli-Juve su DAZN è stato problematico, sebbene lo streaming del match sia filato tutto sommato liscio. Gli spettatori però si sono visti bloccare la diretta proprio sul gol decisivo di Koulibaly, ed oggi DAZN ha fatto il punto sulle ragioni.

Interpellata da ADNKronos, la società inglese ha fatto sapere che i problemi di Napoli-Juventus sono stati dettato da uno "spike di due minuti", vale a dire "un picco di accesso sulla rete proprio nel momento dell'esultanza per il gol di Koulibaly". Tale picco ha causato "disservizi ad alcuni clienti" che sono rimasti senza diretta per poco più di cinque minuti, come testimoniato dalle molteplici segnalazioni arrivate su Twitter dove l'hashtag #DAZN è finito direttamente in tendenza.

L'azienda ha sottolineato che tale disservizio "è stato immediatamente risolto", ma ha dato origine a blocchi, cali di qualità e la comparsa del messaggio d'errore pubblicato dagli abbonati sul social network.

Proprio in vista del weekend di big match, culminato nella sfida di San Siro tra Milan e Lazio vinta dai rossoneri per 2-0, DAZN aveva potenziato la rete dei DAZN Edge per evitare blocchi come quelli della prima giornata quando in molti si erano lamentati dello streaming, in particolare durante Inter-Genoa.