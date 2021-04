DAZN promette rimborsi ai clienti per i problemi di oggi 11 Aprile 2021

La giornata di oggi è stata costellata da problemi per gli abbonati DAZN, che in Italia e nel resto d'Europa non sono stati in grado di seguire le partite delle proprie squadre. Quando tutto sembra essere rientrato, arrivano nuovi dettagli.

DAZN, nel promettere che darà indennizzi agli utenti interessati dai problemi, ha spiegato che i problemi sono stati causati da Comcast Technology Solutions.

"Come comunicato in precedenza, stiamo indagando il problema originato dal nostro partner Comcast Technology Solutions (CTS), che ha avuto un impatto su Dazn e su altri broadcaster europei" si legge in una nota inviata da DAZN all'ANSA, in cui la società si è detta molto amareggiata per quanto accaduto oggi.

"Malgrado il problema si sia ora risolto consapevoli dell’effetto che questa situazione ha avuto soprattutto sui tifosi, offriremo opportuni indennizzi, che saranno comunicati nei prossimi giorni, a coloro che hanno riscontrato anomalie durante le partite del pomeriggio" afferma DAZN, che tende la mano ai propri utenti, ma al momento non ha specificato in che modo saranno erogati questi indennizzi e chi riguarderanno.

In Italia è stato un vero e proprio pomeriggio di passione e dopo i disservizi del launch match, è risultato praticamente impossibile seguire anche Hellas Verona - Lazio delle 15.