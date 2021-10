DAZN alla prova Doppio Derby: Inter-Juventus e Roma-Napoli questo weekend

Nuovo weekend, e nuovo esame per DAZN. Nel fine settimana che si sta per avvicinare, infatti, la piattaforma che trasmette la Serie A è chiamata ad un doppio stress test a causa di due big match che si susseguiranno a poche ore di distanza.

Domenica 24 Ottobre 2021 alle ore 18:00 andrà in scena il Derby d'Italia tra Roma e Napoli, in cui si incroceranno due delle tifoserie più appassionate e calde del nostro paese, ma che vedrà contrapposti anche Luciano Spalletti (ex Roma) e Josè Mourinho.

Sempre Domenica 24 Ottobre 2021, ma alle ore 20:45, invece, sarà la volta del superclassico del calcio italiano: allo Stadio San Siro di Milano, infatti, si troveranno di fronte l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Le due partite ovviamente, saranno visibili su DAZN in streaming, mentre non è prevista la trasmissione su digitale terrestre ad eccezione per coloro che dispongono del decoder DAZN TV Box che, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, è disponibile solo nelle aree del paese non provviste di connessione ad internet.

Negli scorsi giorni si era parlato anche della possibilità di vedere tutta la Serie A su digitale terrestre tramite DAZN, ma la Lega Serie A non ha deciso.