DAZN punta a fare all-in: sfida a Sky per i diritti tv della Serie B

A quanto pare, DAZN mira all'all-in per la trasmissione del calcio italiano. Dopo essersi aggiudicata i diritti tv per la Serie A, infatti, la piattaforma di streaming di Perform punta a bissare lo smacco a Sky anche nella gara per quelli del campionato cadetto.

A riportare l'indiscrezione il quotidiano Milano Finanza, secondo cui prossimamente dovranno essere assegnati anche i diritti televisivi per la Serie B 2021-24. Attualmente il pacchetto d'esclusiva è tra le mani di DAZN che nel 2018 ha vinto l'asta per 22 milioni di Euro a stagione, e nonostante l'esborso per la Serie A non intende mollare ed anzi sarebbe pronta a partecipare all'asta.

L'obiettivo è fare doppietta per mettere tra le mani degli utenti un abbonamento comprensivo di tutto il calcio italiano, ma non è chiaro quali saranno le mosse di Sky. E' indubbio che la pay tv di Comcast sia chiamata ad una risposta dopo aver perso l'asta per il pacchetto più corposo della Serie A: Sky infatti in caso di assegnazione del bundle 2, potrebbe trasmettere al massimo 3 match in co-esclusiva con DAZN, ecco perchè per mantenere parte degli abbonati la Serie B potrebbe rappresentare un'ottima occasione.

Di recente, inoltre, DAZN ha siglato un accordo con Cairo per la trasmissione su digitale terrestre. Insomma, la società è quanto mai attiva sul mercato.