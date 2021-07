DAZN rassicura gli utenti: 'pronti a trasmettere le partite di Serie A in contemporanea'

Nel corso dell'intervista in cui ha svelato i piani di DAZN per la Serie A su digitale terrestre, Veronica Diquattro ha anche parlato ovviamente della tenuta della rete e dei possibili problemi che potrebbero verificarsi con la trasmissione delle partite in contemporanea.

La dirigente ha voluto rassicurare tutti i tifosi ed ha osservato che l'infrastruttura DAZN è pronta. "L’orario differito riprendeva uno schema adottato da altre leghe come la Liga spagnola per valorizzare ogni singolo evento. In tutti i casi, la nostra rete è in grado di sostenere la contemporaneità degli eventi. Cosa che accadrà a fine anno quando ci sarà bisogno che tutte le partite si svolgano in contemporanea" ha affermato collegandosi alla proposta della Serie A di trasmettere 10 partite in 10 orari differenti per evitare sovraccarichi.

Veronica Diquattro ha rivendicato gli investimenti effettuati negli ultimi anni per ottimizzare la piattaforma ed "evitare ogni tipo di problema che potesse presentarsi" ed ha anche spiegato che sta dialogando "con tutti i principali service provider".

"Gli investimenti che stiamo continuando a fare dal punto di vista tecnologico hanno come obiettivo quello di sviluppare una serie di soluzioni che permetteranno di migliorare ulteriormente la qualità di visione degli eventi sportivi in streaming. Eventi che sono caratterizzati da importanti volumi di traffico generati nel momento in cui un numero elevato di spettatori effettua l’accesso ai sistemi simultaneamente" ha spiegato la Diquattro, che poco dopo ha anche affermato che l'infrastruttura DAZN si basa su 6 diversi CDN Globali per ottimizzare l'affidabilità di servizio. Su tali reti sono in corso anche dei lavori per "accrescere la capacità complessiva di quasi tre volte" rispetto a quella attuale.