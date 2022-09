DAZN, nuovo record di ascolti: 6,3 milioni di spettatori per la quinta della Serie A

Nonostante i problemi di DAZN registrati durante il Derby di Milano, la quinta giornata del campionato di Serie A fa segnare il record di ascolti sulla piattaforma di streaming. A rilevarlo è l’Auditel, secondo cui i 10 match sono stati visti da oltre 6,3 milioni di spettatori.

La partita più vista è stata, ovviamente, il Derby di Milano tra Milan ed Inter vinta dai Campioni d’Italia guidati da Stefano Pioli per 3-2, che è stata vista da 1,7 milioni di spettatori, seguita dal pareggio di Firenze tra Fiorentina e Juventus.

Di seguito, nella fattispecie, gli ascolti di tutti gli incontri:

Milan-Inter: 1.731.994 utenti

1.731.994 utenti Fiorentina-Juventus : 1.372.730 utenti

: 1.372.730 utenti Udinese-Roma : 1.056.850 utenti

: 1.056.850 utenti Lazio-Napoli : 823.254 utenti

: 823.254 utenti Cremonese-Sassuolo: 202.975 utenti

202.975 utenti Spezia-Bologna : 245.849 utenti

: 245.849 utenti Verona-Sampdoria : 280.235 utenti

: 280.235 utenti Monza-Atalanta : 256.980 utenti

: 256.980 utenti Salernitana-Empoli : 70.754 utenti

: 70.754 utenti Torino-Lecce: 323.294 utenti

Durante la terza giornata di campionato, DAZN aveva fatto registrare quasi sei milioni di spettatori. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, i problemi sono continuati anche durante il Derby della Madonnina, con molti utenti che hanno lamentato disservizi di vario tipo con lo streaming ed anche ritardi.

Nel frattempo, sono partiti i rimborsi di DAZN per i clienti dopo i problemi della prima giornata e le proteste degli abbonati che per larghi tratti non sono riusciti a seguire i match delle loro squadre del cuore.