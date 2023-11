DAZN, record di ascolti nella stagione 23/24 grazie a Fiorentina-Juve ed Atalanta-Inter

Delle difficoltà registrate dagli ascolti della Serie A abbiamo a più riprese parlato su queste pagine, ma a quanto pare si vede uno spiraglio di luce per l’emittente che trasmette il campionato italiano. Nell’ultimo turno, grazie soprattutto a Fiorentina-Juventus ed Atalanta-Inter, DAZN ha registrato il record di ascolti per la stagione.

Complessivamente, sono stati circa 6,7 milioni gli spettatori che si sono collegati all’applicazione per seguire le partite del massimo campionato italiano, un dato diffuso in questo modo:

Bologna-Lazio: 422.539 spettatori

Salernitana-Napoli: 795.594 spettatori

Atalanta-Inter: 1.226.499 spettatori

Milan-Udinese: 729.307 spettatori

Verona-Monza: 172.597 spettatori

Cagliari-Genoa: 395.469 spettatori

Roma-Lecce: 848.054 spettatori

Fiorentina-Juventus: 1.582.909 spettatori

Frosinone-Empoli: 216.019 spettatori

Torino-Sassuolo: 310.451 spettatori

A spingere il dato ci sono state sicuramente due sfide molto interessanti, ovvero quelle di Inter e Juventus che potrebbero essere state per molti un crocevia fondamentale per la stagione, con le vittorie di Inter e Juventus che si sfideranno il prossimo 26 Novembre all’Allianz Stadium in una sfida che sa di Scudetto. Ricordiamo che DAZN trasmetterà la Serie A fino al 2029, insieme a Sky, grazie all’accordo siglato qualche settimana fa.

Proprio il calo di ascolti della Serie A è stato uno dei temi trattati al momento dell'assegnazione dei diritti televisivi dalle emittenti e dalla Lega Calcio, ed è stato al centro delle polemiche del presidente del Napoli.