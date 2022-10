DAZN regala 7 giorni ai nuovi abbonati: i dettagli dell'offerta

In attesa della sosta del campionato italiano in vista dei Mondiali di Qatar 2022, DAZN lancia una nuova promozione per coloro che intendono abbonarsi. L'offerta sarà disponibile fino al 26 Ottobre, e prevede delle condizioni.

Come leggiamo direttamente sul sito web di DAZN, attivando un nuovo abbonamento tramite il pulsante "Provalo Ora", è possibile godere di sette giorni di sport gratuito, dopo di che si attiverà l'abbonamento da 29,99 Euro con possibilità di effettuare il recesso a proprio piacimento.

Nelle condizioni viene specificato che è necessario attivare un nuovo account fino al 26 Ottobre 2022, con carta di credito, carta di debito o PayPal esclusivamente attraverso la pagina in questione (non è disponibile su app).

Nei termini della promozione, la piattaforma titolare dei diritti tv della Serie A spiega che è "accessibile solo a nuovi clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal. Assicurati che il tuo metodo di pagamento rimanga valido e aggiornato per tutto il periodo promozionale per evitare il blocco dell’abbonamento. L’offerta speciale si applica al solo piano di abbonamento DAZN STANDARD. Durante il periodo di prova gratuita non e' possibile passare al piano DAZN Plus e non e' possibile attivare il canale ZONA DAZN".

Possono usufruire dell'offerta esclusivamente i nuovi clienti.