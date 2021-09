DAZN regala un mese di abbonamento gratis: a chi spetta e come riceverlo

Dopo i 30 minuti di blackout di DAZN durante Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, la piattaforma di streaming di Perform aveva promesso indennizzi per gli utenti colpiti e nella serata di ieri è arrivato l'annuncio: coloro che sono stati impattati dai disservizi riceveranno un mese di abbonamento gratis.

DAZN infatti ha informato che "che tutti i clienti impattati ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’app fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi. Tali utenti riceveranno nel corso dei prossimi giorni, direttamente da DAZN, una comunicazione via e-mail a conferma dell’offerta di un mese gratuito".

Come avevamo preannunciato nel nostro approfondimento sui rimborsi di DAZN, quindi, non si tratterà di un indennizzo a pioggia ma mirato a coloro che non sono riusciti ad accedere ai 30 minuti di partita.

Nei prossimi giorni quindi, i gestori provvederanno ad informare i diretti interessati via mail, in cui saranno contenute tutte le informazioni sui modi per richiedere ed ottenere il mese di abbonamento gratuito.

Al contempo, DAZN ha anche cercato di tranquillizzare tutti i tifosi affermando che sta proseguendo il dialogo e confronto con la Lega Serie A per mettere tra le mani degli utenti il miglior servizio possibile.