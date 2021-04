DAZN regala un mese gratis agli abbonati: ecco come richiederlo

DAZN, attraverso una mail inviata ai propri abbonati, ha annunciato che a seguito dei problemi di domenica scorsa, che hanno interessato sia l'Italia che la Germania, regalerà un mese gratuito ai propri abbonati.

"Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaforma DAZN domenica 11 aprile. Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati e vogliamo offrirti un mese di accesso a DAZN senza ulteriori costi aggiuntivi" si legge nella mail ricevuta dagli abbonati negli ultimi minuti.

Per riscattare il mese gratuito di DAZN basta semplicemente collegarsi a questo indirizzo ed inserire, entro il 31 Maggio 2021, l'indirizzo email associato al proprio abbonamento.

Entro 48 ore la piattaforma di streaming provvederà ad inviare un'altra mail contenente le istruzioni per attivare il mese aggiuntivo. Nel caso in cui non si dovessero avere notizie entro tale lasso di tempo, DAZN consiglia di rivolgersi al servizio clienti. Ovviamente, alla scadenza del mese gratuito l'abbonamento continuerà alle condizioni in vigore, salvo disdetta.

La data di scadenza per attivare il codice è fissata al 30 Giugno 2021, dopo di che non si potrà più usufruire. DAZN invita gli utenti a fare "attenzione a inserire correttamente la e-mail associata al tuo account DAZN. Se inserisci i dettagli dell'account errati, non riceverai il mese aggiuntivo"