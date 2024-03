DAZN resterà su TIMVision per altri cinque anni: vicina l'intesa per rinnovare l'accordo

L’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, rispondendo in conferenza stampa alle domande dei giornalisti, ha confermato che la società sta finalizzando il prolungamento dell’accordo con DAZN che farà restare l’applicazione della piattaforma su TIMVision per altri cinque anni.

“Con DAZN siamo in fase di finalizzazione di un accordo che non è certamente alle condizioni precedenti. Per un tema di confidentiality non possiamo entrare in dettaglio ma lo diremo al momento opportuno, non credo molto lontano nel tempo” ha affermato il CEO, che per ovvie ragioni non ha svelato nemmeno la durata del contratto.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calcio e Finanza, però, l’accordo dovrebbe essere quinquennale: DAZN quindi dovrebbe restare su TIMVision fino alla stagione 2028/29, ovvero l’anno in cui scadranno i diritti tv della Serie A acquistati da DAZN la scorsa estate, in co-esclusiva con Sky per tre match a giornata.

Non sono chiari i contorni del nuovo accordo: Labriola ha già reso noto che saranno differenti da quello in vigore, che è stato siglato per 340 milioni di Euro a stagione per il triennio 2021/24. Voci di corridoio raccolte nelle scorse ore parlano però di un corrispettivo da 50 milioni di Euro all’anno che TIM verserà a DAZN, per un totale di 250 milioni di Euro in cinque anni. La somma quindi è nettamente inferiore rispetto alla precedente.

Di recente, DAZN ha lanciato in Italia la sua versione gratuita che permette di accedere alla visione di alcuni contenuti senza abbonamento.