DAZN si fa più ricco: nell'offerta entra anche Inter TV

A pochi giorni dall'approdo su Sky, DAZN si fa ancora più ricco. La piattaforma di streaming di Perform ha infatti annunciato di aver siglato un accordo con l'Inter per l'arrivo all'interno del servizio del canale della squadra di Suning, Inter TV, che diventa il primo canale tematico di un club a far parte dell'offerta DAZN.

Coloro che sono abbonati al servizio infatti potranno accedere all'intera programmazione del canale, incluse le conferenze stampa dei giocatori e del tecnico Antonio Conte, interviste ai protagonisti, dirette degli allenamenti, notiziari giornalieri sulla squadra femminile, maschile e del settore giovanile. Inter TV trasmetterà in differita gli incontri della squadra di Milano, sia in campionato che in coppa.

Soddisfatta per l'accordo Veronica Diquattro, Executive Vice President di DAZN, secondo cui "l’ingresso di Inter TV sulla piattaforma DAZN è un’ottima notizia, non solo per i tifosi dell’Inter ma in generale per tutti nostri appassionati che in questo modo avranno a disposizione ancora più contenuti. Con questo accordo proseguiamo nel nostro obiettivo principale, ovvero offrire ai tifosi un’esperienza di visione ricca, completa e qualitativamente eccellente, avvicinandoli e facendoli immedesimare ai protagonisti sul campo. Con l’Inter ci lega un rapporto di partnership solido che ci ha visto insieme fin dall’inizio del nostro percorso in Italia e non vediamo l’ora di lavorare sempre più a stretto contratto con il club nerazzurro. Inter TV è solo il primo canale tematico di un club a cui diamo il benvenuto sulla nostra piattaforma”.

Dello stesso avviso anche il CEO dell'Inter, Alessandro Antonello, il quale ha accolto favorevolmente la partnership siglata e si è detto certo che sarà apprezzata dai milioni di fan.

Ricordiamo che dal 6 Ottobre non sarà più possibile accedere alla prova gratuita su DAZN.