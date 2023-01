DAZN, rimborsi in arrivo per 442mila utenti dopo i problemi di Inter-Napoli

I rimborsi automatici di DAZN per i problemi di Inter-Napoli interesseranno 442 mila utenti, che hanno riportato disservizi durante la visione del big match di inizio gennaio. A svelarlo è stato Massimiliano Capitanio dell’AGCOM.

“Chi paga per un servizio, ha il diritto di pretendere qualità ed efficienza. Quando questo non avviene, spesso interviene Agcom come Autorità garante nel campo delle telecomunicazioni. Se a breve verranno rimborsati oltre 442.000 utenti che hanno avuto problemi di segnale durante le partite Inter-Napoli e Udinese-Empoli è perché Agcom aveva già stabilito regole precise con due delibere ad hoc” ha spiegato il componente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il quale ha anche sottolineato che AGCOM chiederà una relazione dettagliata per assicurarsi che coloro che sono stati impattati dai problemi, che hanno impedito agli abbonati di vedere fino a 15 minuti di partita, vengano rimborsati.

“Chi volesse ulteriori informazioni sul rimborso (che sarà pari a un quarto dell’abbonamento mensile) potrà contattare la Società attraverso questi canali. Se le cose non dovessero andare in questa direzione (controversia) gli utenti possono comunque sempre usufruire del servizio gratuito dell’Autorità ConciliaWeb per trovare un giusto accordo con la società. Il servizio, che è di estrema utilità e concretezza, è naturalmente a disposizione per un ampio ventaglio di controversie con operatori telefonici o tlc in genere, e non solo” continua nel post Capitanio, che pone l’accento sull’attività di vigilanza che ha intenzione di mettere in campo AGCOM.

Nelle scorse ore, intanto, la Lega Serie A ha precisato che non è stata pensata la rescissione del contratto con DAZN, nonostante le indiscrezioni di stampa trapelate.