DAZN, rimborsi automatici per Inter-Napoli entro inizio febbraio 2023

Nella giornata di ieri i vertici di DAZN hanno incontrato il Ministero perle Imprese ed il Made in Italy per fare lumi sui disservizi riscontrati dagli utenti durante Inter-Napoli della scorsa settimana. La piattaforma ha assicurato che procederà, come previsto dalla norma Agcom, i rimborsi per coloro che sono stati impattati.

In una nota, DAZN “ha assicurato che si attiverà, senza attendere la richiesta da parte degli utenti, per corrispondere automaticamente a tutti gli impattati un quarto dell’abbonamento mensile. L’indennizzo avverrà attraverso accredito dell’importo secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente oppure mediante rilascio di voucher. La procedura di rimborso sarà attivata già a partire da questa settimana e sarà completata entro l’inizio di febbraio. Ciascun utente interessato riceverà comunicazione con conferma del rimborso all’indirizzo mail associato al proprio account”. Quindi, la procedura di rimborso sarà completata da DAZN entro inizio febbraio 2023 e non sarà necessaria alcuna azione da parte degli utenti.

Ma non è tutto, perchè DAZN ha confermato quanto affermato inizialmente: i problemi sono stati causati da un partner globale esterno incaricato della gestione del traffico sui CDN, ma hanno avuto una “dimensione molto più circoscritta rispetto a quanto occorso la scorsa estate”.

Al fine di evitare altri problemi simili, DAZN “ha annunciato una modifica dell’attuale assetto organizzativo di Gruppo con la creazione di un Network Operation Center (NOC) in Italia. Questa nuova unità, dedicata specificamente all’infrastruttura tecnologica e alla rete italiana, permetterà di creare ulteriori competenze a livello di mercato e di trasferire al team locale la responsabilità del monitoraggio della qualità del servizio e dell’instradamento del traffico dei clienti”.