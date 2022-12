DAZN rinnova gli abbonamenti per il 2023: c'è la novità del pacchetto DAZN Start

DAZN ha annunciato che nel corso delle prossime settimane l’offerta multisport si arricchirà con nuovi contenuti e diventerà più completa, anche grazie all’accordo siglato con Eleven Sport che porteranno nuove discipline sull’app.

Nello specifico, oltre a tutta la Serie A, Serie B, Liga, UEFA Europa League, il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento ed i canali Eurosport HD 1 ed HD 2, gli utenti troveranno anche:

il basket con le migliori partite di Euroleaga, Eurocup e Serie A

con le migliori partite di Euroleaga, Eurocup e Serie A una selezione di partite della Serie C di calcio

di calcio il rugby con la Peroni Top10

Nei prossimi mesi si aggiungeranno alla lista però anche altri sport.

Ma le novità non finiscono qui ed abbracciano anche gli abbonamenti DAZN Standard e DAZN Plus:

a DAZN Standard si potranno associare sei dispositivi per utilizzarne due in contemporanea, a patto di essere connessi sotto la stessa rete;

per utilizzarne due in contemporanea, a patto di essere connessi sotto la stessa rete; a DAZN Plus si potranno associare sette dispositivi e si potrà utilizzare il servizio su due reti diverse e guardare quattro dispositivi in contemporanea (con un massimo di 2 dispositivi per ogni rete internet).

DAZN sottolinea che il prezzo non subirà variazioni, nemmeno se si è messo l’abbonamento in pausa. “Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 29.99 euro al mese e il tuo piano DAZN STANDARD si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile europeo e molto altro, oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN” sottolinea DAZN, che evidenzia come gli utenti avranno ancora più flessibilità. Lo stesso riguarderà anche DAZN Plus.

DAZN ha anche annunciato DAZN Start, un nuovo pacchetto di contenuti che sarà disponibile prossimamente dedicato a chi ama seguire sport differenti e non solo il calcio. Sostanzialmente si tratterà di una nuova offerta dedicata al multisport che include solo basket italiano, il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC ed il meglio del fighting internazionale. I prezzi non sono noti.