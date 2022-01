DAZN saluta il ritorno della Serie A con il nuovo format Day Off di Diletta Leotta

Dopo la pausa di Natale, la Serie A è pronta a tornare nonostante l'emergenza Covid19. DAZN, che trasmette tuttele partite del nostro campionato, ha annunciato che il 2022 della piattaforma si aprirà con un nuovo ed esclusivo format battezzato "Day Off", condotto da Diletta Leotta e che vedrà Federico Bernardeschi come primo protagonista.

Come suggerisce il nome, Day Off racconterà una giornata fuori dal campo in compagnia di un calciatore del nostro campionato. Si tratta di un nuovo format che porta lo spettatore a conoscere i giocatori sotto una nuova luce.

Nella prima puntata, già disponibile su DAZN, il centrocampista della Juventus e Campione d'Europa con la Nazionale Italiana racconterà la sua passione per l'arte, la musica e la cucina.

“Mi avete portato una cosa per cui impazzisco: la liquirizia! Non potete immaginare quanta ne ho mangiata da bambino! È una passione trasmessami da mamma Paola. Purtroppo, crescendo e diventando un calciatore professionista, ho potuto permettermela sempre di meno... ma dai una, nel giorno di Day Off, me la posso concedere. Se devo concedermi un altro sfizio...punto sulla pasta, in particolare la mia preferita è la cacio e pepe. Sono anche bravo a cucinarla. Nel periodo del lockdown sono diventato abile in cucina” ha affermato Bernardeschi a Diletta Leotta.

Di recente DAZN ha annunciato la partnership con FCF, che include anche gli NFT. La dirigente Veronica Diquattro ha anche preannunciato l'arrivo di nuovi abbonamento a DAZN per la condivisione degli abbonamenti.