DAZN sul satellite, la trattativa con Sky si è bloccata. Salta l'accordo?

La svolta decisiva nella trattativa tra DAZN e Sky non sembra essere ancora arrivata. A riportare la notizia Milano Finanza, secondo cui le discussioni tra le parti si sarebbero arenate, il che mette in pericolo l'arrivo della piattaforma di streaming sul satellite, come vi avevamo raccontato nella notizia linkata in apertura.

Le parti si sarebbero incontrate più volte, e si vociferava anche di un accordo ormai vicino, solo da formalizzare.

Nella giornata di ieri però sarebbe arrivata una brusca frenata all'affare, che mette Sky e DAZN distanti proprio nel momento in cui bisognava ratificare l'accordo per la creazione di uno o due canali ad hoc per consentire agli utenti di accedere a parte della programmazione di Perform sul satellite.

Secondo quanto affermato dal quotidiano milanese, il raffreddamento delle trattative sarebbe da imputare al nuovo azionista di Sky, ovvero il gruppo americano Comcast che lo scorso anno ha acquisito la maggioranza del colosso di Murdoch. I rappresentanti della società avrebbero avanzato delle specifiche richieste a DAZN in merito al futuro del servizio nel calcio italiano. Si sarebbe anche discusso dell'asta di assegnazione per i futuri diritti televisivi della Serie A, che si terrà tra due anni, e proprio quest'ultimo aspetto avrebbe allontanato le parti.

Al momento quindi ci sarebbe una situazione di stallo e la trattativa ancora non è decollata definitivamente. Appare quindi difficile un debutto dei canali subito dopo la sosta delle nazionali.

DAZN nel frattempo ha firmato un importante accordo con Fastweb.