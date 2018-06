DAZN sbarca in Italia, con Serie A ed altri sport in diretta e on demand a 10 euro al mese

Un nuovo servizio dedicato alla trasmissione di eventi sportivi sta per sbarcare in Italia: si tratta di DAZN, il "Netflix del calcio" che permetterà di vedere le partite di Serie A e diversi match di altri sport al prezzo mensile di 9.99 Euro.

Grazie infatti all'acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva della maggior campionato italiano, DAZN offrirà ai suoi abbonati la possibilità di assistere a 114 partite a stagione (3 a giornata) della Serie A per i prossimi 3 anni, praticamente fino a giugno 2021. Inoltre, per quanto riguarda gli altri 7 incontri, saranno disponibili sul canale dei riassunti tramite highlights.

Lasciando da parte il calcio, il CEO James Rushton ha assicurato che in futuro verranno resi disponibili diversi contenuti sportivi differenti, il cui annuncio è atteso a breve.

Il punto di forza di DAZN è la versatilità: sarà possibile accedere ai contenuti proposti sia in diretta, sia tramite l'on demand, e la lista dei dispositivi supportati comprende PC, tablet, Smart TV, console e smartphone. Per quanto riguarda questi device, l'abbonamento proposto è il medesimo per ognuno di essi, e la tariffa unica di 9.99 Euro al mese non ha vincoli: ogni utente potrà disdirlo in qualsiasi momento.

In occasione del suo lancio anche in Italia, DAZN ha intenzione di offrire ai propri clienti il primo mese di prova in modo completamente gratuito. Per ottenerlo non dovrete far altro che registrarvi a questo indirizzo, dove troverete anche maggiori informazioni sul servizio.