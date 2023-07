DAZN sbarca su Tivùsat con la Serie A: tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo canale

A poche ore dalla pubblicazione dei rumor che volevano DAZN in arrivo su Tivùsat, la piattaforma che trasmette la Serie A ha annunciato una nuova partnership per estendere la platea di spettatori, che potranno accedere alla propria programmazione attraverso un canale presente sulla piattaforma satellitare gratuita.

Il nuovo canale, Zona DAZN, che riprende il nome della controparte presente su Sky, sarà presente alla posizione 214 del telecomando Tivùsat e permetterà agli appassionati di sport di accedere ad una selezione di eventi settimanali, tra cui 7 match della Serie A in esclusiva DAZN, LaLiga Spagnola, contenuti originali ed altro.

L’attivazione potrà essere richiesta dagli utenti Tivùsat con dispositivi certificati abilitati a Zona DAZN. Attenzione però: bisognerà anche essere clienti DAZN con abbonamento a DAZN Standard o Plus attivo. Per facilitare l’aggiunta, DAZN ha spiegato che sarà possibile attivare Zona DAZN su Tivàsat anche dall’area personale “Il Mio Account”.

“La trasmissione in live streaming rimane al centro dello sviluppo del business di DAZN. Grazie alla nuova partnership con Tivùsat, che siamo felici di annunciare oggi, ampliamo le modalità di accesso al nostro servizio per rendere i contenuti premium che trasmettiamo sempre più raggiungibili. Il nostro prodotto ora è fruibile in live streaming, su digitale terrestre e in maniera ancora più capillare sul satellite. Mentre continuiamo a innovare la nostra app per offrire ai clienti esperienze digitali più coinvolgenti e interattive, il rafforzamento della nostra presenza sulla piattaforma satellitare ci permetterà di raggiungere i tifosi anche nelle zone meno servite dalla connessione internet” ha commentato Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.