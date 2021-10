DAZN sbarca su Twitch: ecco quale format gratuito è disponibile

DAZN è al centro di un periodo di novità, nonché, come probabilmente ben saprete, di polemiche (basti vedere i problemi relativi a Verona-Lazio). In questa sede ci soffermeremo tuttavia su una notizia che potrebbe fare piacere a più di qualcuno. Infatti, la piattaforma è sbarcata su Twitch con un format gratuito.

Più precisamente, il noto portale viola ora ospita il canale ufficiale di DAZN. In questo contesto, la piattaforma ha deciso di rendere disponibili per tutti i Love Mondays, ovvero una trasmissione che puntualmente fa iniziare ogni settimana raccontando, dalle ore 18:30 alle 19:30, i retroscena delle giornate di Serie A appena "concluse".

In un comunicato stampa inviatoci da DAZN, si fa riferimento alla presenza di "analisi post partita, retroscena, protagonisti, situazioni ed emozioni del turno di campionato attraverso le voci dei bordocampisti DAZN che hanno vissuto i match in prima linea". Non mancano inoltre interventi di ex giocatori, che possono raccontare aneddoti ed effettuare commenti tecnici.

Tutto questo in stile Twitch, ovvero interagendo con il pubblico presente in chat. "I Love Mondays sfruttano le potenzialità di Twitch ampliando la propria audience verso il pubblico dei più giovani che privilegia modalità di fruizione più immediate e coinvolgenti. Su Twitch, i tifosi possono interagire tra loro e con i talent DAZN via chat, scambiandosi opinioni e ripercorrendo i momenti più emozionanti delle partite in compagnia dei bordocampisti e dei loro ospiti", conclude il comunicato stampa di DAZN.