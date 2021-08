DAZN scalda i motori in vista della Serie A: Ferragosto tra MotoGP, Liga e Vuelta

In vista del via alla Serie A su DAZN, la piattaforma di streaming scalda già i motori con una programmazione di Ferragosto molto ricca.

Si parte alle 17:50 di oggi sul canale di Eurosport, che è integrato nel catalogo DAZN, con la prima tappa della Vuelta.

Alle 22:00 di oggi, 14 Agosto 2021, invece prende ufficialmente il via LaLiga Santander spagnola che come noto dopo svariati anni si troverà orfana di Leo Messi, andato al Paris Saint Germain, e Cristiano Ronaldo, passato alla Juventus. Stasera sarà la volta di Alaves contro il nuovo Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Anche a Ferragosto non si fermerà DAZN: domani dalle ore 11 si parte con il Gran Premio D'Austria, mentre alle 17:30 scende di nuovo in campo la Liga Santander Spagnola con Celta Vigo vs Atletico Madrid ed alle 20 Barcellona vs Real Sociedad.

Nella settimana che si sta per concludere, DAZN ha siglato un accordo con Sky per la trasmissione della Serie A nei locali pubblici come bar, ristoranti e pub. La platea complessiva è di 40-60mila esercizi commerciali, che si potranno affidare alla piattaforma satellitare per distribuire il segnale delle partite del campionato italiano. In questo modo, di fatto, si è completata l'assegnazione dei diritti televisivi.