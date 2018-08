Due mesi gratis di DAZN per i clienti TIM: tutti i dettagli sulla promozione

TIM ha siglato un accordo con DAZN che consentirà ai clienti dell'operatore telefonico di usufruire di un’offerta a loro dedicata per seguire le tre partite per ogni turno della Serie A TIM trasmesse in esclusiva sul nuovo servizio e molto altro. Vediamo assieme tutti i dettagli.

Con l’inizio del Campionato di Serie A, i clienti TIM che approfitteranno dell’offerta, disponibile sul portale TIM Party, riceveranno un voucher valido per accedere a due mesi di contenuti DAZN, che sarà possibile utilizzare entro la fine di ottobre sul sito di DAZN seguendo la procedura di registrazione indicata.

Completata la registrazione, i clienti potranno guardare i contenuti di DAZN, live e on demand, su una vasta gamma di dispositivi, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. Per i clienti TIMVISION inoltre l’app DAZN è già disponibile sul decoder TIM Box.

Ricordiamo che gli utenti potranno vedere anche la Serie B, la Liga spagnola, la Ligue 1 francese, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Coppa d’Africa, la FA Cup e la Coppa di Lega inglese, e ancora gli incontri di baseball della MLB e l’hockey della NHL, i tornei di arti marziali miste di Ultimate Fighting Championship (UFC) e molto altro.

Al momento in cui scriviamo, la pagina dedicata al programma fedeltà TIM Party sembra non essere attiva, ma vi invitiamo a tenere monitorato il sito ufficiale dell'operatore telefonico per ulteriori informazioni in merito.



[AGGIORNAMENTO 16:25]: La pagina ufficiale è stata aperta.