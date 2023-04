DAZN, sconto dell'80% per il canale su Sky fino all'11 Aprile: come ottenerlo

In vista del rush finale della Serie A e della stagione (ricordiamo che la settimana prossima torna la Champions League con i quarti di finale), DAZN ha lanciato una nuova interessante promozione che consente di accedere al canale satellitare ZONA DAZN a prezzo ridotto per cinque mesi.

Nella mail inviata agli abbonati, pubblicata dai colleghi di Calcio e Finanza, si legge che “per te che guardi tutte le partite su DAZN, se hai anche un abbonamento Sky TV e un decoder Sky puoi aggiungere il canale ZONA DAZN a solo 1 € al mese (invece di 5 €) per i primi 5 mesi, se lo attivi entro l’11 aprile”. Di fatto, si tratta di una riduzione dell’80% rispetto al prezzo di listino classico.

Coloro che sono in possesso dei requisiti possono attivare la promozione semplicemente collegandosi a DAZN, quindi spostandosi nella sezione “Il mio account” e poi su “Aggiungi a 1 Euro al mese per cinque mesi”. A questo punto il sistema chiederà il codice cliente Sky, che può essere recuperato nell’area fai da te di Sky o nell’app MySky ed il gioco è fatto. Al termine della procedura avrete la possibilità di accedere a ZONA DAZN, disponibile al canale 214 di Sky, al prezzo di 1 Euro al mese per cinque mesi.