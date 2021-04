DAZN si scusa per i problemi di Inter - Cagliari, ma non si vede nemmeno Verona - Lazio

Qualche ora fa abbiamo parlato di queste pagine dei problemi di DAZN che ha impedito a molti tifosi di vedere l'anticipo delle 12:30 tra Inter e Cagliari, che sono proseguiti anche durante Hellas Verona - Lazio. La piattaforma ha voluto scusarsi con i propri clienti, fornendo qualche informazione a riguardo.

“Siamo molto dispiaciuti di quando accaduto nel corso della visione della partita Inter - Cagliari. Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte di DAZN informazioni tempestive e collaborazione immediata" si legge in un messaggio, in cui la compagnia sottolinea che "il nostro partner è attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello Europeo e stiamo investigando ulteriormente la natura del danno ed eventuali responsabilità”.

Al momento però non sembrano essere risolti nemmeno i disservizi che hanno lamentato gli abbonati con Hellas Verona - Lazio e, come mostriamo attraverso lo screenshot presente in calce, nel momento in cui si tenta di aprire lo streaming ci si trova di fronte ad un generico messaggio d'errore. Lo stesso accade sia da app che da browser.

Nel frattempo, i tifosi continuano ad avanzare perplessità sulla qualità dello streaming che sarà in grado di offrire DAZN con le prossime tre stagioni di Serie A.